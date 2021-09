Da Noi a ruota libera anticipazioni: tutti gli ospiti del 25 settembre 2021 (Di sabato 25 settembre 2021) Una domenica all’insegna delle donne quella di Rai 1. E ancora una volta dopo Domenica In vedremo Da noi a ruota libera, il programma con Francesca Fialdini che ospiterà personaggi famosi ma non solo. La passata settimana ottimo esordio per il programma di rai 1 che ha perso nello scontro con Verissimo ( per la prima volta alla domenica) ma di pochissimo. Anche dal punto di vista degli ascolti quindi, la sfida della domenica, nella seconda parte del pomeriggio, si fa interessante! Francesca Fialdini andrà in onda con il suo programma subito dopo Mara Venier, con la quale tra l’altro, ha fatto pubblicamente pace! Il programma, giunto con successo alla terza stagione, rimane fedele alla sua mission di raccontare in ogni puntata le storie e i racconti di vita di persone che hanno vissuto “a ruota libera”, che hanno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 25 settembre 2021) Una domenica all’insegna delle donne quella di Rai 1. E ancora una volta dopo Domenica In vedremo Da noi a, il programma con Francesca Fialdini che ospiterà personaggi famosi ma non solo. La passata settimana ottimo esordio per il programma di rai 1 che ha perso nello scontro con Verissimo ( per la prima volta alla domenica) ma di pochissimo. Anche dal punto di vista degli ascolti quindi, la sfida della domenica, nella seconda parte del pomeriggio, si fa interessante! Francesca Fialdini andrà in onda con il suo programma subito dopo Mara Venier, con la quale tra l’altro, ha fatto pubblicamente pace! Il programma, giunto con successo alla terza stagione, rimane fedele alla sua mission di raccontare in ogni puntata le storie e i racconti di vita di persone che hanno vissuto “a”, che hanno ...

