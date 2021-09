Da eroe della lotta a Covid-19 a No vax: l’anestesista sospeso perché non si è ancora vaccinato (Di sabato 25 settembre 2021) Prima eroe nella lotta contro il Covid, poi un irriducibile No vax. È la storia di Alessio Scatto medico anestesista rianimatore in servizio a Padova. Nei primi mesi della pandemia aveva lavorato nei reparti di terapia intensiva: era diventata celebre la lettera che aveva pubblicato sul profilo Facebook la compagna, in cui gli dedicava parole di incoraggiamento. «Ti vedo in quel reparto, con quella tuta. Il caldo, la fatica, la tensione e non ti ho mai visto più bello», aveva scritto la ragazza. Un anno e mezzo dopo, Scatto è stato sospeso dall’Azienda Ospedale Università di Padova per non essersi ancora voluto vaccinare, nonostante l’obbligo. Come lui, altri 86 operatori sanitari della stessa struttura sono stati sospesi dalla Usl per gli stessi motivi. Il ... Leggi su open.online (Di sabato 25 settembre 2021) Primanellacontro il, poi un irriducibile No vax. È la storia di Alessio Scatto medico anestesista rianimatore in servizio a Padova. Nei primi mesipandemia aveva lavorato nei reparti di terapia intensiva: era diventata celebre la lettera che aveva pubblicato sul profilo Facebook la compagna, in cui gli dedicava parole di incoraggiamento. «Ti vedo in quel reparto, con quella tuta. Il caldo, la fatica, la tensione e non ti ho mai visto più bello», aveva scritto la ragazza. Un anno e mezzo dopo, Scatto è statodall’Azienda Ospedale Università di Padova per non essersivoluto vaccinare, nonostante l’obbligo. Come lui, altri 86 operatori sanitaristessa struttura sono stati sospesi dalla Usl per gli stessi motivi. Il ...

matteosalvinimi : La statua di Giorgio Castriota (Scanderbeg), principe albanese, condottiero ed eroe nazionale nella difesa contro l… - Pow_Wow_Indian : RT @AxiaFel: Incredibile. Sospeso a Padova anestesista eroe simbolo della lotta al Covid, perché non vaccinato. Che poi gli anestesisti man… - marchesaangeli : RT @AxiaFel: Incredibile. Sospeso a Padova anestesista eroe simbolo della lotta al Covid, perché non vaccinato. Che poi gli anestesisti man… - drugo56873141 : @alfonsoliguor11 @ChiamatemiI beh l'inizio della anglosfera ?? però qualcuno che pensa ancora all'eroe dei due mondi c'è ancora eh - CarpaneseSilva1 : RT @AxiaFel: Incredibile. Sospeso a Padova anestesista eroe simbolo della lotta al Covid, perché non vaccinato. Che poi gli anestesisti man… -