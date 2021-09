Da dove vengono “caramba” e “sbirro”? Risponde la Crusca (Di sabato 25 settembre 2021) Tratto dall’Accademia della Crusca Alcuni lettori ci chiedono notizie sulla diffusione delle parole “caramba” e “sbirro”; in merito a “sbirro” ci è stato anche domandato se vi siano delle differenze tra l’uso che se ne fa oggi rispetto a quello dei secoli passati. Risposta caramba Come avverte Ernesto Ferrero nel “Dizionario storico dei gerghi italiani: dal Quattrocento a oggi” (Milano, Mondadori, 1991), “caramba” è «una delle tante deformazioni ironiche» della parola carabiniere. Tra gli altri gergalismi usati per riferirsi ai membri dell’Arma lo studioso cita come «egualmente diffuse» “carabba”, “carubba”, “carrubbi”, “carrubi”. Anche Augusta Forconi, in “La mala lingua. Dizionario dello slang italiano” (Milano, SugarCo, 1988), menziona “carabba” oltre a “caramba”, ... Leggi su linkiesta (Di sabato 25 settembre 2021) Tratto dall’Accademia dellaAlcuni lettori ci chiedono notizie sulla diffusione delle parole “” e “”; in merito a “” ci è stato anche domandato se vi siano delle differenze tra l’uso che se ne fa oggi rispetto a quello dei secoli passati. RispostaCome avverte Ernesto Ferrero nel “Dizionario storico dei gerghi italiani: dal Quattrocento a oggi” (Milano, Mondadori, 1991), “” è «una delle tante deformazioni ironiche» della parola carabiniere. Tra gli altri gergalismi usati per riferirsi ai membri dell’Arma lo studioso cita come «egualmente diffuse» “carabba”, “carubba”, “carrubbi”, “carrubi”. Anche Augusta Forconi, in “La mala lingua. Dizionario dello slang italiano” (Milano, SugarCo, 1988), menziona “carabba” oltre a “”, ...

