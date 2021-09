Cuori la nuova fiction: tutto sul cast e la trama (Di sabato 25 settembre 2021) Vediamo insieme tutte le anticipazioni per quanto riguarda l’attesissima fiction sulla Rai, Cuori che inizierà a brevissimo. Cuori: l’attesissima nuova fiction della RaiLa nuovissima fiction della Rai è realizzata dalla stessa società che si occupa della notissima soap opera Il Paradiso delle signore, stiamo parlando di Cuori Vediamo insieme tutte le informazioni in anteprima e qualche curiosità suoi suoi personaggi che ne fanno parte. LEGGI ANCHE —> Chiara Ferragni: “Vittoria è stata male…” Cosa succede? Iniziamo a dire che Matteo Martari è uno dei protagonisti ed un volto noto perchè lo abbiamo già visto nella fiction I Bastardi di Pizzofacone ed altre. Cuori tutto sull’attesissima ... Leggi su formatonews (Di sabato 25 settembre 2021) Vediamo insieme tutte le anticipazioni per quanto riguarda l’attesissimasulla Rai,che inizierà a brevissimo.: l’attesissimadella RaiLa nuovissimadella Rai è realizzata dalla stessa società che si occupa della notissima soap opera Il Paradiso delle signore, stiamo parlando diVediamo insieme tutte le informazioni in anteprima e qualche curiosità suoi suoi personaggi che ne fanno parte. LEGGI ANCHE —> Chiara Ferragni: “Vittoria è stata male…” Cosa succede? Iniziamo a dire che Matteo Martari è uno dei protagonisti ed un volto noto perchè lo abbiamo già visto nellaI Bastardi di Pizzofacone ed altre.sull’attesissima ...

