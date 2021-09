Crocifisso in classe, spetta alle scuole regolamentare: le soluzioni proposte dalle Sezioni Unite della Cassazione (Di sabato 25 settembre 2021) Una sentenza importante, che ha fatto discutere, che risolve con il canonico compromesso all'italiana una questione che va avanti dai tempi del fascismo, quella del Crocifisso in classe. Una sentenza di 65 pagine quella della Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 06-07-2021) 09-09-2021, n. 24414 da cui estrapoliamo i punti più rilevanti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 25 settembre 2021) Una sentenza importante, che ha fatto discutere, che risolve con il canonico compromesso all'italiana una questione che va avanti dai tempi del fascismo, quella delin. Una sentenza di 65 pagine quellaCass. civ. Sez., Sent., (ud. 06-07-2021) 09-09-2021, n. 24414 da cui estrapoliamo i punti più rilevanti. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Crocifisso in classe, spetta alle scuole regolamentare: le soluzioni proposte dalle Sezioni Unite della Cassazione - kiaro_oscuro : Quelli che 'NO alla dittatura del pensiero unico che vuole insegnare ai bambini che amare è normale e picchiare è s… - GianniRoberto1 : RT @Aure1970: Sono a favore del crocifisso in classe. Vedere tutte le mattine un uomo inchiodato che lentamente muore, per interi mesi di… - GianniRoberto1 : Sono a favore del crocifisso in classe. Vedere tutte le mattine un uomo inchiodato che lentamente muore, per inter… - siracusaoggi : (Siracusa. Crocifisso in classe, decide la scuola: 'Ottimo l'intervento della Suprema Corte') -… -