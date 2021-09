Crocifisso in aula: una sentenza cerchiobottista molto complicata sul piano della logica (Di sabato 25 settembre 2021) di Antonio Caputo L’aula di una classe “può accogliere la presenza del Crocifisso quando la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo, eventualmente accompagnandolo con i simboli di altre confessioni presenti nella classe e in ogni caso ricercando un ragionevole accomodamento tra eventuali posizioni difformi”. È quanto stabilito dalla corte di Cassazione (sentenza n. 24414, pubblicata il 9 settembre) che a Sezioni Unite, si è occupata dell’affissione del Crocifisso nelle aule scolastiche. La questione esaminata dalla Cassazione riguardava la compatibilità tra l’ordine di esposizione del Crocifisso, impartito dal dirigente scolastico di un istituto professionale statale sulla base di una delibera assunta a maggioranza dall’assemblea di classe degli studenti, e la libertà di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) di Antonio Caputo L’di una classe “può accogliere la presenza delquando la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo, eventualmente accompagnandolo con i simboli di altre confessioni presenti nella classe e in ogni caso ricercando un ragionevole accomodamento tra eventuali posizioni difformi”. È quanto stabilito dalla corte di Cassazione (n. 24414, pubblicata il 9 settembre) che a Sezioni Unite, si è occupata dell’affissione delnelle aule scolastiche. La questione esaminata dalla Cassazione riguardava la compatibilità tra l’ordine di esposizione del, impartito dal dirigente scolastico di un istituto professionale statale sulla base di una delibera assunta a maggioranza dall’assemblea di classe degli studenti, e la libertà di ...

Ultime Notizie dalla rete : Crocifisso aula A Ferrara la laicità fa scuola: intervista a Roberto Grendene, segretario Uaar Nell'aula in cui si è svolto l'incontro non c'era il crocifisso, cosa non così infrequente almeno in regioni come l'Emilia Romagna. Ragazze e ragazzi hanno ragionato sulla presenza di un simbolo ...

Crocifisso in classe, spetta alle scuole regolamentare: le soluzioni proposte dalle Sezioni Unite della Cassazione ... nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporre il crocifisso in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ...

Crocifisso in classe, spetta alle scuole regolamentare: le soluzioni proposte dalle Sezioni Unite della Cassazione Orizzonte Scuola Le Sezioni Unite sul crocifisso a scuola Con la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 24414/21 la Suprema Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della affissione del crocifisso nelle pubbliche istituzioni che ha molto diviso l’opinion ...

La divisiva esibizione a scuola dei simboli religiosi È di qualche giorno fa la sentenza con la quale la Corte di Cassazione pone fine alla questione (annosa) dell’esposizione del Crocifisso cristiano nelle aule scolastiche, ritenuta improponibile da doc ...

