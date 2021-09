Covid oggi Sicilia, 424 contagi e 13 morti: bollettino 25 settembre (Di sabato 25 settembre 2021) Sono 424 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 25 settembre in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri nell’isola sono stati registrati 13 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.539 tamponi. Da ieri sono 712 i pazienti dimessi o guariti. L’isola è la seconda regione per contagi dopo la Lombardia. In totale, sono 17.267 i positivi – 301 in meno di ieri – e di questi 531 sono ricoverati in regime ordinario, 77 in terapia intensiva (con un solo nuovo ingresso) e 16.659 si trovano in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 settembre 2021) Sono 424 i nuovida Coronavirus25in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri nell’isola sono stati registrati 13. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.539 tamponi. Da ieri sono 712 i pazienti dimessi o guariti. L’isola è la seconda regione perdopo la Lombardia. In totale, sono 17.267 i positivi – 301 in meno di ieri – e di questi 531 sono ricoverati in regime ordinario, 77 in terapia intensiva (con un solo nuovo ingresso) e 16.659 si trovano in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

