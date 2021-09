Covid oggi Sardegna, 32 contagi: bollettino 25 settembre (Di sabato 25 settembre 2021) Sono 32 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 25 settembre, 2021, secondo numeri e dati Covid nel nollettinod della regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7833 test. Non si registrano morti. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18 (1 in meno rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 148 (9 in meno rispetto a ieri). Sono 2.515 i casi di isolamento domiciliare (124 in meno rispetto a ieri). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 settembre 2021) Sono 32 ida coronavirus in, 25, 2021, secondo numeri e datinel nollettinod della regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7833 test. Non si registrano morti. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18 (1 in meno rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 148 (9 in meno rispetto a ieri). Sono 2.515 i casi di isolamento domiciliare (124 in meno rispetto a ieri). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

