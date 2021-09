Covid oggi Russia, 22.041 contagi e 822 decessi: bollettino 25 settembre (Di sabato 25 settembre 2021) Sono 22.041 i nuovi casi di coronavirus registrati in Russia nelle ultime 24 ore e 822 le persone che hanno perso la vita per complicanze. Lo ha reso noto la task force incaricata di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese. Viene così aggiornato a 7.269.514 il totale dei contagi in Russia dallo scoppio della pandemia, come riporta la Johns Hopkins University. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 25 settembre 2021) Sono 22.041 i nuovi casi di coronavirus registrati innelle ultime 24 ore e 822 le persone che hanno perso la vita per complicanze. Lo ha reso noto la task force incaricata di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese. Viene così aggiornato a 7.269.514 il totale deiindallo scoppio della pandemia, come riporta la Johns Hopkins University. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

SkyTG24 : In Norvegia da oggi sarà possibile stringersi la mano, i locali notturni potranno riaprire e i ristoranti tornare a… - Adnkronos : #ISS, Brusaferro: “Curva pandemica Covid decresce tranne sotto i 9 anni”. - F_DUva : I dpcm emanati da @GiuseppeConteIT per il contrasto del ##Covid sono legittimi. A dirlo, oggi, la Corte costituzion… - DomeCarcangiu : Ha dichiarato la Premier in carica dal 2013, confermando i progressi della campagna vaccinale. Ad oggi nel Paese il… - miriamcancelli1 : RT @SkyTG24: In Norvegia da oggi sarà possibile stringersi la mano, i locali notturni potranno riaprire e i ristoranti tornare alla loro pi… -