Covid oggi Lazio | 306 contagi e 2 morti A Roma 150 nuovi casi

In Norvegia da oggi sarà possibile stringersi la mano, i locali notturni potranno riaprire e i ristoranti tornare a… - ISS, Brusaferro: "Curva pandemica Covid decresce tranne sotto i 9 anni". - I dpcm emanati da @GiuseppeConteIT per il contrasto del Covid sono legittimi. A dirlo, oggi, la Corte costituzion…

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

nel Lazio su 8.603 tamponi molecolari e 16.236 tamponi antigenici per un totale di 24.839 tamponi, si registrano 306 nuovi casi positivi ( - 55) in calo rispetto a sabato 18 settembre ( - 70), ...non si registrano decessi; scendono sia le persone ricoverate in terapia intensiva (9) sia i pazienti in altri reparti (45). Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, ...Restano invariati, in Piemonte, i ricoveri in terapia intensiva per Coronavirus, che sono 23 come ieri, mentre nei reparti ordinari ci sono 12 pazienti in più rispetto a ieri, per un totale di 193 per ...Albano Laziale (attualità) - Il toccante addio della comunità ilmamilio.it Si è celebrato, al Duomo di San Pancrazio, il funerale di Gianluigi Andrea Piegari, il medico 36enne morto a causa del covid ...