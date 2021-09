Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni (Di sabato 25 settembre 2021) (Adnkronos) - Il bollettino Covid Italia di oggi, sabato 25 settembre 2021, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi, ricoveri, morti. I numeri dalla Sicilia in zona gialla, dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in Italia. I dati delle regioni: Sono 290 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 25 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. L'età media dei nuovi positivi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) (Adnkronos) - Ildi, sabato 25 settembre 2021, con dati e news dellae del ministero della Salute - regione per regione - su, ricoveri, morti. Idalla Sicilia in zona gialla, dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto. Idelle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in. I dati delle: Sono 290 ida coronavirus in Toscana, 25 settembre 2021, secondoe datideldella regione. Registrati altri 7 morti. L'età media dei nuovi positivi ...

