Covid oggi Italia, 3.525 contagi e 50 morti: bollettino 25 settembre (Di sabato 25 settembre 2021) Sono 3.525 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 25 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino di ministero della Salute e Protezione Civile. Registrati altri 50 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 357.491 tamponi con un tasso positività all’1%. I ricoverati sono 3.497, 56 in meno da ieri, 481 in terapia intensiva, 8 in meno da ieri. Sono 4.423.988 i guariti, da ieri 4.451. I positivi al momento sono 102.574. I DATI DELLE REGIONI TOSCANA – Sono 290 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 25 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. L’età media dei nuovi positivi odierni è di 37 ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 settembre 2021) Sono 3.525 ida Coronavirus in, 252021, secondo numeri e datideldi ministero della Salute e Protezione Civile. Registrati altri 50. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 357.491 tamponi con un tasso positività all’1%. I ricoverati sono 3.497, 56 in meno da ieri, 481 in terapia intensiva, 8 in meno da ieri. Sono 4.423.988 i guariti, da ieri 4.451. I positivi al momento sono 102.574. I DATI DELLE REGIONI TOSCANA – Sono 290 ida coronavirus in Toscana, 252021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 7. L’età media dei nuovi positivi odierni è di 37 ...

Advertising

SkyTG24 : In Norvegia da oggi sarà possibile stringersi la mano, i locali notturni potranno riaprire e i ristoranti tornare a… - Adnkronos : #ISS, Brusaferro: “Curva pandemica Covid decresce tranne sotto i 9 anni”. - F_DUva : I dpcm emanati da @GiuseppeConteIT per il contrasto del ##Covid sono legittimi. A dirlo, oggi, la Corte costituzion… - messina_oggi : Covid, in Sicilia 424 nuovi casi e 13 morti: regione seconda per contagiROMA (ITALPRESS) – Sono 424 i nuovi casi di… - dansedanslanuit : RT @DSant65: Dopo la #Danimarca anche la #Norvegia riporta il #covid a livello influenzale ;da oggi si potrà tornare alla vita #umana .Solo… -