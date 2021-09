Covid oggi Abruzzo, 49 contagi e un decesso: bollettino 25 settembre (Di sabato 25 settembre 2021) Sono 28 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 25 settembre, 2021, secondo numeri e dati Covid nel bollettino della regione. Sono stati processati 2.466 tamponi molecolari e 5.759 test antigenici. C’è un nuovo decesso ed è un 68enne della provincia di Teramo. Il numero dei morti da Covid-19 sono quindi complessivamente 2.542. Sono 1.839 gli attualmente positivi (-8), 58 i ricoverati in area medica (-6), 4 i malati in terapia intensiva (invariato), mentre in 1.777 sono in isolamento domiciliare (-2). Sono in totale, dall’inizio dell’emergenza, 76.583 i guariti (+54). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell’Aquila (19), Chieti (13), Pescara (6), Teramo (8), in accertamento (1). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 settembre 2021) Sono 28 ida coronavirus in, 25, 2021, secondo numeri e datineldella regione. Sono stati processati 2.466 tamponi molecolari e 5.759 test antigenici. C’è un nuovoed è un 68enne della provincia di Teramo. Il numero dei morti da-19 sono quindi complessivamente 2.542. Sono 1.839 gli attualmente positivi (-8), 58 i ricoverati in area medica (-6), 4 i malati in terapia intensiva (invariato), mentre in 1.777 sono in isolamento domiciliare (-2). Sono in totale, dall’inizio dell’emergenza, 76.583 i guariti (+54). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell’Aquila (19), Chieti (13), Pescara (6), Teramo (8), in accertamento (1). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

