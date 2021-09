Covid, oggi 3.525 nuovi casi e 50 morti: tasso sotto l'1% (Di sabato 25 settembre 2021) E' di 3.525 nuovi casi (totale 4.657.215), 50 morti (totale 130.653), - 982 attuali positivi (totale 102.574), 4.451 dimessi/guariti (totale 4.423.988) il bilancio della situazione della pandemia da ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 settembre 2021) E' di 3.525(totale 4.657.215), 50(totale 130.653), - 982 attuali positivi (totale 102.574), 4.451 dimessi/guariti (totale 4.423.988) il bilancio della situazione della pandemia da ...

Advertising

SkyTG24 : In Norvegia da oggi sarà possibile stringersi la mano, i locali notturni potranno riaprire e i ristoranti tornare a… - Adnkronos : #ISS, Brusaferro: “Curva pandemica Covid decresce tranne sotto i 9 anni”. - robersperanza : Le farmacie sono un presidio sul territorio imprescindibile per il SSN. Lo stanno dimostrando anche nella lotta al… - eris_oje : RT @DSant65: Dopo la #Danimarca anche la #Norvegia riporta il #covid a livello influenzale ;da oggi si potrà tornare alla vita #umana .Solo… - silviaqueen5 : RT @OrtigiaP: PERCHÉ?? oggi i dati sono più che positivi, la curva continua a scendere, e non si capisce dove sia l’emergenza. Oggi dopo l… -