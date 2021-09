Covid, occupazione terapie intensive e reparti ordinari: la situazione nelle regioni. DATI (Di sabato 25 settembre 2021) In base ai nuovi criteri per il passaggio alla zona gialla, la Sicilia è al 14,2% di posti letto occupati nei reparti non critici (soglia al 15%), mentre la provincia autonoma di Bolzano con il 10% è al dato limite per quanto riguarda la rianimazione. Il bollettino quotidiano del 25 settembre registra 3.525 nuovi casi, rilevati su 357.491 tamponi giornalieri (1%) Leggi su tg24.sky (Di sabato 25 settembre 2021) In base ai nuovi criteri per il passaggio alla zona gialla, la Sicilia è al 14,2% di posti letto occupati neinon critici (soglia al 15%), mentre la provincia autonoma di Bolzano con il 10% è al dato limite per quanto riguarda la rianimazione. Il bollettino quotidiano del 25 settembre registra 3.525 nuovi casi, rilevati su 357.491 tamponi giornalieri (1%)

Ultime Notizie dalla rete : Covid occupazione Coronavirus, il bollettino del 25 settembre: 3.525 nuovi contagi, 50 morti. Tasso di positività all'1% ... in attesa di un posto nei reparti 'Covid - 19'. Nelle terapie intensive ci sono 21 pazienti (+1) Abruzzo Alla luce degli ultimi dati, scende al 4%, in Abruzzo, il tasso di occupazione dei posti ...

Cinquanta candeline e una sede tutta nuova per Copma ... unendo la salute dell'ambiente e la salute delle persone, temi venuti a galla con il Covid 19 in ... di una crescita sostenibile e di creare nuova occupazione di qualità. Il nostro ruolo, come ...

Occupazione, nel 2022 di nuovo vicini ai livelli pre-Covid La Repubblica Come ripristinare l’equilibrio economico post pandemia La ripresa economica globale continua anche con il risorgere della pandemia . I risultati di crescita per la prima metà dell’anno sono stati[...] ...

Covid, 1 decesso e 49 casi Covid in Abruzzo. Ancora giù gli ospedalizzati Dato in linea con quanto emerso negli ultimi giorni. Nel report di oggi si registra un ulteriore decesso: si tratta di un uomo di 68 anni della provincia di ...

