Covid, le news. Speranza: “Aumento significativo prime dosi vaccino. 77,4% due dosi". LIVE (Di sabato 25 settembre 2021) Restano ancora senza copertura vaccinale 3,2 milioni di over 50. Firmato il decreto, rientrano gli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici. Al via l'era della nuova normalità-dice Brunetta. Verso l'Aumento della capienza per concerti, eventi sportivi e cinema. Contagi ancora in calo in Italia, solo 4 le Regioni a rischio moderato. In calo anche ricoveri e terapie intesive. Via libera ai test salivari molecolari per il Green Pass Leggi su tg24.sky (Di sabato 25 settembre 2021) Restano ancora senza copertura vaccinale 3,2 milioni di over 50. Firmato il decreto, rientrano gli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici. Al via l'era della nuova normalità-dice Brunetta. Verso l'della capienza per concerti, eventi sportivi e cinema. Contagi ancora in calo in Italia, solo 4 le Regioni a rischio moderato. In calo anche ricoveri e terapie intesive. Via libera ai test salivari molecolari per il Green Pass

