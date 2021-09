Covid | le news Bollettino | 3 525 contagi e 50 morti Tasso di positività all' 1% LIVE

(Di sabato 25 settembre 2021) Processati 357.491 tamponi. In calo ricoveri (-56) e terapie intensive (-8). Speranza: “Aumento significativo prime inoculazioni vaccino. 77,4% due dosi". Risultati della campagna molto incoraggianti, secondo il ministro della Salute con "83,6 milioni di dosi somministrate". Restano ancora senza copertura vaccinale 3,2 milioni di over 50. Firmato il decreto, rientrano gli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici. Al via l'era della nuova normalità-dice Brunetta

Advertising

ladyonorato : Notizia nascosta dai tg del giorno: Covid, medico vaccinato muore a 35 anni - tvsvizzera : Inusuale manifestazione a Berna contro il certificato Covid. I manifestanti hanno infatti attaccato la polizia che… - Agenzia_Italia : Dopo 561 giorni la Norvegia torna alla normalità - InVeritatetweet : Le riflessioni della @FSSPXItalia sui vaccini contro il covid ?? - lasiciliait : Covid, il bollettino del 25 settembre: in Sicilia 424 nuovi casi, 13 morti ma ricoveri in netto calo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

Un contributo da 1600 euro una tantum per stagionali, autonomi occasionali, lavoratori dello spettacolo e addetti a tempo determinato nel turismo e negli stabilimenti termali. Manca poco alla scadenza ...Dall'inizio dell'epidemia alle ore 12 del 22 settembre 2021, sono stati, nella popolazione 0 - 19 anni, 748.615 i casi confermati didi cui 34 deceduti.È un classico che solo il covid negli ultimi anni era riuscito a mettere in discussione: quando smettono di andare al mare, i livornesi si tuffano subito in piscina. Settembre, insomma ...Approvata la determina relativa al programma delle manifestazioni artistiche e musicali per i festeggiamenti del santo Patrono di Priolo Gargallo, Angelo Custode. Sul palco allestito in piazza dell’Au ...