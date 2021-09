(Di sabato 25 settembre 2021)nelsu 8.603 tamponi molecolari e 16.236 tamponi antigenici per un totale di 24.839 tamponi, si registrano 306( - 55) in calo rispetto a sabato 18( - 70), ...

Advertising

quartomiglio : Covid-19 dati 25 settembre 2021 a Roma 150 casi e in tutto il Lazio 306 - rietin_vetrina : Covid Lazio 25 settembre, 306 nuovi casi. All’1,2% il rapporto tamponi-positivi - Syrenaegiziana : RT @AnsaRomaLazio: Covid: Lazio, 306 nuovi casi e 2 morti. I casi a Roma città sono a quota 150 #ANSA - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid Lazio, bollettino oggi 25 settembre: 306 nuovi casi positivi (-55) e 2 morti (-4). A Roma 150 contagi https://t.… - leggoit : Covid Lazio, bollettino oggi 25 settembre: 306 nuovi casi positivi (-55) e 2 morti (-4). A Roma 150 contagi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

Bollettino, i dati di Roma e provincia * Asl Roma 1: 44 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 ...Mentre sono in leggero calo quelli negli altri reparti383 ( - 9). Ô quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione.Oggi nelsu 8.603 tamponi molecolari e 16.236 ...E' la prima volta che all'Olimpico si gioca il derby alla presenza dei tifosi dopo l'ultimo di gennaio 2020, prima che il covid cambiasse la nostra vita.Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, sabato 25 settembre 2021. Tutti i dati: dai contagi ai morti Covid, passando per le terapie in ...