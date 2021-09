Covid, il bollettino di oggi 25 settembre (Di sabato 25 settembre 2021) Coronavirus Italia, il bollettino Covid di oggi 25 settembre: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore. bollettino coronavirus oggi: la situazione Covid in ItaliaIl bollettino Covid di oggi: 3525 contagi, 50 morti, 4451 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 357.491 tamponi analizzati, il tasso di positività è in calo e si assesta oggi al 1,0% (-‘0,4%) Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese segnano un -8, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un -56 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE –> Pippo Baudo e la chiamata di ... Leggi su vesuvius (Di sabato 25 settembre 2021) Coronavirus Italia, ildi25: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.coronavirus: la situazionein ItaliaIldi: 3525 contagi, 50 morti, 4451 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 357.491 tamponi analizzati, il tasso di positività è in calo e si assestaal 1,0% (-‘0,4%) Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese segnano un -8, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un -56 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE –> Pippo Baudo e la chiamata di ...

Advertising

ladyonorato : Il rettile invece non sa leggere. Io leggo “STIME”, voi? - Gazzettino : #covid #italia, #bollettino oggi 25 settembre: nuovi casi in Veneto, Toscana, Puglia, Sardegna, Abruzzo - fanpage : Ultim'ora Bollettino Covid, i dati di oggi: - sportface2016 : Il bollettino e i numeri odierni, regione per regione, del #25settembre #Coronavirus #Covid_19 - lasiciliait : Covid, il bollettino del 25 settembre: in Sicilia 424 nuovi casi, 13 morti ma ricoveri in netto calo… -