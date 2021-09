COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: doppia cifra in Irpinia (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 597 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 18 persone: – 2, residenti nel comune di Avella; – 2, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Baiano; – 2, residenti nel comune di Chianche; – 4, residenti nel comune di Domicella; – 1, residente nel comune di Frigento; – 1, residente nel comune di Lapio; – 2, residenti nel comune di Montefredane; – 1, residente nel comune di Santa Paolina; – 1, residente nel comune di Solofra; – 1, residente nel comune di Sperone. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 597 tamponi effettuati sono risultate positive al18 persone: – 2, residenti nel comune di Avella; – 2, residenti nel comune di; – 1, residente nel comune di Baiano; – 2, residenti nel comune di Chianche; – 4, residenti nel comune di Domicella; – 1, residente nel comune di Frigento; – 1, residente nel comune di Lapio; – 2, residenti nel comune di Montefredane; – 1, residente nel comune di Santa Paolina; – 1, residente nel comune di Solofra; – 1, residente nel comune di Sperone. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

ladyonorato : Il rettile invece non sa leggere. Io leggo “STIME”, voi? - ilVizzarro : Covid, 133 nuovi positivi e 266 guariti in Calabria. Il bollettino #Calabria #calabrianotizie #COVID19 - 92Fisico : L'efficacia è da intendere contro #varianteDelta, visto che ormai è l'unica circolante Le incertezze sono a 2 sigm… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid Lazio, bollettino oggi 25 settembre: 306 nuovi casi positivi (-55) e 2 morti (-4). A Roma 150 contagi https://t.… - anteprima24 : ** COVID, il bollettino dell'Asl di #Avellino: doppia cifra in Irpinia ** -