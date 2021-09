Covid fa crollare nascita nuove imprese: -75 mila in 18 mesi (Di sabato 25 settembre 2021) Non solo chiusure, la pandemia a Covid-19 ha fatto crollare anche la nascita di imprese. Tra il 2020 ed i primi sei mesi del 2021, le aperture di nuove attività economiche sono calate del -13,3% rispetto al periodo pre-Covid, per un totale di quasi 75mila imprese mai nate a causa della crisi, di cui circa un terzo nel commercio e nel turismo. A lanciare l’allarme è Confesercenti, sulla base di elaborazioni condotte sui dati resi disponibili dalle Camere di Commercio. Il calo di iscrizioni di nuove attività, sottolinea Confesercenti, è l’effetto più evidente della crisi sanitaria sul tessuto delle imprese. Mentre i ristori e gli indennizzi, infatti, sono riusciti a limitare le chiusure di attività ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 settembre 2021) Non solo chiusure, la pandemia a-19 ha fattoanche ladi. Tra il 2020 ed i primi seidel 2021, le aperture diattività economiche sono calate del -13,3% rispetto al periodo pre-, per un totale di quasi 75mai nate a causa della crisi, di cui circa un terzo nel commercio e nel turismo. A lanciare l’allarme è Confesercenti, sulla base di elaborazioni condotte sui dati resi disponibili dalle Camere di Commercio. Il calo di iscrizioni diattività, sottolinea Confesercenti, è l’effetto più evidente della crisi sanitaria sul tessuto delle. Mentre i ristori e gli indennizzi, infatti, sono riusciti a limitare le chiusure di attività ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, con #pandemia crolla nascita di nuove imprese: -75 mila in 18 mesi. - italiaserait : Covid fa crollare nascita nuove imprese: -75 mila in 18 mesi - fisco24_info : Covid fa crollare nascita nuove imprese: -75 mila in 18 mesi: A lanciare l’allarme è Confesercenti, sulla base di e… - MatteoPuleio : @ggc87 @MTeresaDellUomo @Vadavia1 Ma cosa significa? I 30enni finiscono in ospedale solo per Covid? Secondo te abbi… - erpedrini : Dopo il covid,l’aumento vertiginoso del costo delle materie prime ora abbiamo la società Evergrande il cui fallimen… -