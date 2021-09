Covid, 342 nuovi positivi in Campania: calano terapie intensive e degenze ordinarie (Di sabato 25 settembre 2021) Sono 342 i nuovi positivi al Covid in Campania su un totale di 18.343 test, per un indice di contagio pari all’1,86% in discesa rispetto a ieri quando si e’ attestato al 2,15%. I deceduti sono due. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656; quelli di terapia intensiva occupati: 15 (in calo rispetto ai 18 di ieri). I posti letto di degenza disponibili sono oggi 3.160. Quelli di degenza occupati: 266 (ieri erano 268). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 25 settembre 2021) Sono 342 ialinsu un totale di 18.343 test, per un indice di contagio pari all’1,86% in discesa rispetto a ieri quando si e’ attestato al 2,15%. I deceduti sono due. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656; quelli di terapia intensiva occupati: 15 (in calo rispetto ai 18 di ieri). I posti letto di degenza disponibili sono oggi 3.160. Quelli di degenza occupati: 266 (ieri erano 268). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli In Campania 342 nuovi positivi e 2 vittime - napolista : Oltre 18 mila tamponi processati, registrati due nuovi decessi. Calano sia le terapie intensive che i ricoveri ordi… - mattinodinapoli : Covid, in Campania 342 nuovi positivi e 2 morti; indice di contagio giù (1,86%) - SkyTG24 : Covid Campania, il bollettino: 342 casi su 18.343 test - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 sono 342 in 24 ore con 2 morti. Le tabelle -