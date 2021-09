Cosenza-Crotone, Serie B: probabili formazioni e diretta tv del derby (Di sabato 25 settembre 2021) Cosenza-Crotone di scena oggi a partire dalle 18.30 al “San Vito-Marulla”, per la 6a giornata del campionato di Serie B 21-22. derby caldo come facile attendersi, con in palio punti già importanti per la classifica in chiave salvezza. Ecco cosa c’è da sapere sulla sfida. Statistiche, precedenti e curiosità di Cosenza-Crotone I lupi cosentini sono in Serie positiva da tre turni e in classifica si presentano con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte). Nel turno infrasettimanale, i ragazzi di Zaffaroni hanno battuto sul proprio terreno di gioco il Como, superato dai gol firmati da Gori e Millico. Il clima nel Crotone, invece, è certamente un altro. Nelle prime cinque giornate, infatti, la squadra di Modesto ha raccolto solo 3 punti (3 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 settembre 2021)di scena oggi a partire dalle 18.30 al “San Vito-Marulla”, per la 6a giornata del campionato diB 21-22.caldo come facile attendersi, con in palio punti già importanti per la classifica in chiave salvezza. Ecco cosa c’è da sapere sulla sfida. Statistiche, precedenti e curiosità diI lupi cosentini sono inpositiva da tre turni e in classifica si presentano con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte). Nel turno infrasettimanale, i ragazzi di Zaffaroni hanno battuto sul proprio terreno di gioco il Como, superato dai gol firmati da Gori e Millico. Il clima nel, invece, è certamente un altro. Nelle prime cinque giornate, infatti, la squadra di Modesto ha raccolto solo 3 punti (3 ...

