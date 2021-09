Cosenza-Crotone | le formazioni ufficiali

(Di sabato 25 settembre 2021) Derby calabrese al San Vito. Queste ledi(3-5-2) Vigorito; Tiritiello, Rigione, Vaisanen; Situm, Carraro, Palmiero, Boultam, Sy; Gori, Caso. IN PANCHINA Saracco, Matosevic, Pirrello, Minelli, Venturi, Corsi, Gerbo, Eyango, Vallocchia, Millico, Pandolfi, Kristoffersen. ALLENATORE Zaffaroni.(3-4-2-1) Contini; Nedelchearu, Canestrelli, Paz; Giannotti, Estevez, Vulic, Molina; Kargbo, Benali; Mulattieri. IN PANCHINA Festa, Saro, Cuomo, Visentin, Mondonico, Zanellato, Donsah, 18 Oddei, Maric, Sala, Schirò, Mogos. ALLENATORE Modesto. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Diretta Cosenza Crotone streaming video e tv del match valevole per la sesta giornata d'andata del campionato di Serie B: tutto pronto per il derby.
La partita Cosenza - Crotone del 25 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 6° giornata di Serie B ...