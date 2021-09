Cosa significa Shawty | termine slang nel titolo dell’ultima hit di Rondo?

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 25 settembre 2021) Yo,, where you from? (Where you from?) Ah, she from Atlanta È nel club e muove il suo bam-bam (Bam-bam) No baby mama La sua pussy è sempre wet, bagnata Fiji acqua (Pussy) Lei vuole la drill in faccia Scappo da pula come Naha (Naha) Canta così, giovanissimo rapper meneghino nella sua ultima traccia con video, uscita meno di una settimana fa e già capace di sfondare quota un milione di view. La traccia vede la collaborazione con Sacky ed un video con tantissime ragazze più o meno abbigliate. Qualcuno nei commenti fa ironia: “Comunque quando dice che la pussy è bagnata Fiji acqua credo sia un forte riferimento a D’Annunzio ne la pioggia nel pineto” Ma sono per lo più commenti di supporto ad una traccia che appare molto apprezzata (e non solo nel Bel Paese, ci sono commenti entusiasti da diverse altre parti del mondo – dalla Russia agli ...