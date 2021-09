Cosa ha ferito Diletta Leotta lo confessa lei a Verissimo (Di sabato 25 settembre 2021) Ha gli occhi lucidi Diletta Leotta mentre a Verissimo guarda il piccolo film della sua vita. C’è dentro di tutto dalle critiche per la festa di compleanno, che ritiene inutili polemiche fatte perché magari non c’era niente altro di cui parlare, ad ogni altra Cosa. Ha da poco compiuto 30 anni Diletta Leotta e non le piace pensarci ma sa che ha dovuto fare un primo bilancio ed è molto contenta delle cose che le sono successe. A Verissimo confida: “A 30 anni devi pensare di lavorare molto su te stessa come donna”. Ci sta male però Diletta quando legge sempre commenti negativi perché ogni Cosa che fa viene travisata: “Anche se non lo esterno e faccio finta di essere forte ma tante cose mi hanno ferita… soprattutto ciò che porta a credere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 25 settembre 2021) Ha gli occhi lucidimentre aguarda il piccolo film della sua vita. C’è dentro di tutto dalle critiche per la festa di compleanno, che ritiene inutili polemiche fatte perché magari non c’era niente altro di cui parlare, ad ogni altra. Ha da poco compiuto 30 annie non le piace pensarci ma sa che ha dovuto fare un primo bilancio ed è molto contenta delle cose che le sono successe. Aconfida: “A 30 anni devi pensare di lavorare molto su te stessa come donna”. Ci sta male peròquando legge sempre commenti negativi perché ogniche fa viene travisata: “Anche se non lo esterno e faccio finta di essere forte ma tante cose mi hanno ferita… soprattutto ciò che porta a credere ...

Advertising

simonel78648503 : cronaca - Cosa succede in #Umbria Ferito con una bottiglia in piazza del Bacio, arrestati due tunisini. I carabini… - vanni_ferrari : @annamaria_ff Non so cosa ti abbiano scritto ma non posso o voglio credere che degli idioti ti possano aver ferito… - vermouthblanc : RT @peterkama: “Quando sono stato cacciato da Tokyo è stato il momento più brutto. Nessuno si è scusato e non sono mai stato ferito così. A… - luiluisa70 : @massimo0123456 ??..un gioco? Non so perché dici questo ... Per quanto riguarda me è la cosa più seria che c'è..!! N… - peterkama : “Quando sono stato cacciato da Tokyo è stato il momento più brutto. Nessuno si è scusato e non sono mai stato ferit… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa ferito Tommaso Zorzi contro la Ricciarelli e Signorini: "Ottusa no ma ric***e si?" Ma cosa era accaduto prima della puntata di venerdì scorso? Che Katia Ricciarelli si è offesa di ... Signorini censore e Tommaso Zorzi che bacchetta entrambi Quell'attributo pare abbia ferito molto la ...

Agente ferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere Il collega ha avuto la peggio riportando diverse ferite e contusioni per i colpi subiti, ma cosa più grave ha perso l'equilibrio, battendo il capo su un gradino e ha perso i sensi". "Così non si può ...

Papa Francesco, nipote Bergoglio ferito in attacco a Ong di Buenos Aires ilmessaggero.it Grande Fratello Vip, ecco cosa ha detto Gianmaria Antinolfi di Soleil Sorge Ormai lo scontro tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi si è infuocato all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, dopo aver parlato del loro passato.

Cosa ti manca in amore? Scoprilo attraverso questa immagine Cosa vedi per primo L’amore è un sentimento ... forse perchè sei stato ferito in passato. Di sicuro devi provare di nuovo a fidarti degli altri. Se hai visto per primo l’albero, è perchè ...

Maera accaduto prima della puntata di venerdì scorso? Che Katia Ricciarelli si è offesa di ... Signorini censore e Tommaso Zorzi che bacchetta entrambi Quell'attributo pare abbiamolto la ...Il collega ha avuto la peggio riportando diverse ferite e contusioni per i colpi subiti, mapiù grave ha perso l'equilibrio, battendo il capo su un gradino e ha perso i sensi". "Così non si può ...Ormai lo scontro tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi si è infuocato all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, dopo aver parlato del loro passato.Cosa vedi per primo L’amore è un sentimento ... forse perchè sei stato ferito in passato. Di sicuro devi provare di nuovo a fidarti degli altri. Se hai visto per primo l’albero, è perchè ...