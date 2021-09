Cortesie per gli ospiti: Leonarda e Francesca vs Lina e Luigi (Di sabato 25 settembre 2021) Venerdì 24 settembre 2021 è andata in onda la ventesima puntata della quindicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Leonarda e Francesca vs Lina e Luigi La puntata vede protagoniste le due coppie formate dalle due coppie pugliesi Leonarda e Francesca contro Lina e Luigi. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Leonarda e Francesca con il punteggio di 28-27.5. Cortesie per gli ospiti – Streaming Qui trovate l’indice delle puntate in streaming e dove rivedere tutte le puntate di Cortesie per gli ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 25 settembre 2021) Venerdì 24 settembre 2021 è andata in onda la ventesima puntata della quindicesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas.vsLa puntata vede protagoniste le due coppie formate dalle due coppie pugliesicontro. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il punteggio di 28-27.5.per gli– Streaming Qui trovate l’indice delle puntate in streaming e dove rivedere tutte le puntate diper gli ...

Advertising

valjant57 : @princio76 @Silvy6701 @Necerit Hai ragione. Dal febbraio dello scorso anno,mi sono intossicato di “Cortesie per gli… - maravestezara : Voglio un 'Cortesie per gli ospiti...e poi' solo per vedere i due del castello che vanno a fare la spesa nel discou… - xLucainex : Io: oggi pome faccio x, mi porto avanti con y e magari mi leggo z. Sempre io : *si sveglia alle 17, *scrolla ig *s… - botero1960 : @Nom1_Cognom1 ah ok beh non è che sia un gran dolce eh :) era la domanda da due punti a cortesie per gli ospiti - sempreamelia : 800 anni di cortesie per gli ospiti e ancora sbagliano a posizionare le posate -

Ultime Notizie dalla rete : Cortesie per "Cortesie per gli ospiti", in tv tocca ad Arezzo Ci siamo. Venerdì 1 ottobre alle ore 20,20 , su Real Time, canale 31, va in onda la puntata aretina di "Cortesie per gli ospiti". Tra i protagonisti il "re dei palloncini" Andrea Fognani che ha partecipato alla sfida a colpi di cucina, lifestyle e home design insieme alla sorella. I competitor sono un'...

Programmi Tv stasera giovedì 23 Settembre 2021: Film in Tv attualità e intrattenimento programmazione palinsesto PIMPLE POPPER: LA DOTTORESSA SCHIACCIA - BRUFOLI 6.55 ER: STORIE INCREDIBILI 9.50 IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO GIPSY USA 12.40 CORTESIE PER GLI OSPITI 14.40 CORTESIE PER GLI OSPITI 15.40 PRIMO ...

Si avvicina la puntata di Arezzo di "Cortesie per gli ospiti" Arezzo Notizie Arte, tifo e cortesia: lo Special One nel cuore di Roma Mou ormai vive la città e si prepara al suo primo derby Dalla sua nuova abitazione nel cuore di Parioli, tra un tifoso che giura di averlo visto passeggiare ed uno che spera di incontrarlo presto, Jos ...

'Cortesie per gli ospiti' è approdato a Pezze di Greco, da Veronica e Valentina I tre giudici del noto programma in onda su Real Time sono stati ospitati nella frazione fasanese in un episodio trasmesso in tv il 16 settembre scorso ...

Ci siamo. Venerdì 1 ottobre alle ore 20,20 , su Real Time, canale 31, va in onda la puntata aretina di "gli ospiti". Tra i protagonisti il "re dei palloncini" Andrea Fognani che ha partecipato alla sfida a colpi di cucina, lifestyle e home design insieme alla sorella. I competitor sono un'...PIMPLE POPPER: LA DOTTORESSA SCHIACCIA - BRUFOLI 6.55 ER: STORIE INCREDIBILI 9.50 IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO GIPSY USA 12.40GLI OSPITI 14.40GLI OSPITI 15.40 PRIMO ...Mou ormai vive la città e si prepara al suo primo derby Dalla sua nuova abitazione nel cuore di Parioli, tra un tifoso che giura di averlo visto passeggiare ed uno che spera di incontrarlo presto, Jos ...I tre giudici del noto programma in onda su Real Time sono stati ospitati nella frazione fasanese in un episodio trasmesso in tv il 16 settembre scorso ...