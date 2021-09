Coronavirus, sono 424 i nuovi contagi in Sicilia: nella provincia etnea +57 positivi (Di sabato 25 settembre 2021) sono 424 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 13.539 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza scende al 3,1% ieri era al 3,4%. L'isola resta seconda nei ... Leggi su cataniatoday (Di sabato 25 settembre 2021)424 icasi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 13.539 tamponi processati in. L'incidenza scende al 3,1% ieri era al 3,4%. L'isola resta seconda nei ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus: rispetto ai non vaccinati, la riduzione dell'incidenza tra i completamente vaccinati è pari a -79/… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-5). A fronte di 54.042 tamponi effe… - notiziedabruzzo : #Coronavirus, sono 49 i nuovi casi positivi in #Abruzzo di età compresa tra 3 e 85 anni. - Ussignur_ : Ora ricordo perché finora non avevo fatto un thread Spike: ci sono troppe cose. E' come un'arma di distruzione di m… - Dome689 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: rispetto ai non vaccinati, la riduzione dell'incidenza tra i completamente vaccinati è pari a -79/83% per l… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sono Coronavirus: 8 nuovi casi nell'aretino, 10 persone in degenza covid, 4 in terapia intensiva Le persone positive in carico sono 342. Si registrano 12 guarigioni e nessun decesso. Casi per Provincia e totale ASL TSE Asl TSE 48 Provincia di Arezzo 8 Provincia di Siena 27 Provincia di ...

Covid: 73 nuovi contagiati nel Bresciano, 478 in Lombardia e 3.525 in Italia Covid: 73 nuovi contagiati nel Bresciano, 478 in Lombardia e 3.525 in Italia. Sono i numeri di oggi, sabato 25 settembre, sul fronte Coronavirus. Dati in crescita nella nostra zona, ma scendono il tasso positività e i ricoverati nella nostra regione.

Coronavirus, 3.525 nuovi casi e 50 morti. Tasso di positività all'1% Rai News Covid oggi Campania, 342 contagi e 2 morti: bollettino 25 settembre Sono 342 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 25 settembre in Campania, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci ...

Covid, i dati: la situazione rimane stabile Sono 73 i nuovi positivi al covid-19, oggi, in Liguriua, a fronte di circa 2.700 tamponi molecolari. Di questi, 7 sono in Asl 4. Rimane la tendenza favorevole, con le guarigioni che sono più numerose ...

Le persone positive in carico342. Si registrano 12 guarigioni e nessun decesso. Casi per Provincia e totale ASL TSE Asl TSE 48 Provincia di Arezzo 8 Provincia di Siena 27 Provincia di ...Covid: 73 nuovi contagiati nel Bresciano, 478 in Lombardia e 3.525 in Italia.i numeri di oggi, sabato 25 settembre, sul fronte. Dati in crescita nella nostra zona, ma scendono il tasso positività e i ricoverati nella nostra regione.Sono 342 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 25 settembre in Campania, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci ...Sono 73 i nuovi positivi al covid-19, oggi, in Liguriua, a fronte di circa 2.700 tamponi molecolari. Di questi, 7 sono in Asl 4. Rimane la tendenza favorevole, con le guarigioni che sono più numerose ...