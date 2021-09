Coronavirus | oggi nel Lazio si registrano 306 nuovi casi “Raggiunto l’82% della popolazione vaccinata”

(Di sabato 25 settembre 2021) D’Amato: “nelsu 8.603 tamponi molecolari e 16.236 tamponi antigenici per un totale di 24.839 tamponi, si306positivi (-55) in calo rispetto a sabato 18 settembre (-70), sono 2 i decessi (-4), 396 i ricoverati (+1), 55 le terapie intensive (+4) e 378 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,2%. ia Roma città sono a quota 150”. Campagna vaccinale: nelraggiunte 8,2 milioni somministrazioni, pari a oltrepopone over 12 in doppia dose. Attive le somministrazioni anche nelle farmacie con vaccino Moderna.: i dati delle Asl delAsl Roma 1: 44nelle ultime ...

... riportando quell'entusiasmo chepiù che mai serve per tornare alla normalità'. 'Vedere questa ...biglietto per la loro prima uscita ufficiale nel rispetto delle normative vigenti anti...in Abruzzo registrati 49 nuovi casi positivi al(di età compresa tra 3 e 85 anni), eseguiti 2466 tamponi molecolari e 5759 test antigenici, 1 deceduto (un 68enne della ...D’Amato: “Oggi nel Lazio su 8.603 tamponi molecolari e 16.236 tamponi antigenici per un totale di 24.839 tamponi, si registrano 306 nuovi casi positivi (-55) in calo rispetto a sabato 18 settembre (-7 ...Nuovo bonus Covid-19: analizziamo insieme la nuova agevolazione in arrivo, che spetterà alle partite IVA maggiormente colpire dalle chiusure obbligatorie.