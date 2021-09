Coronavirus | meno di 15 nuovi contagiati nel Cesenate In regione 5 vittime

(Di sabato 25 settembre 2021) Sono 14, di cui otto con sintomi, ipositivi al covid - 19 nel. In Emilia - Romagna si sono registrati 340 casi in più rispetto a venerdì, su un totale di 37.183 tamponi eseguiti nelle ...

Sono 8 i nuovi positivi, 5 inrispetto al giorno precedente. Il dato è incoraggiante anche perché il numero di tamponi eseguito è ragionevolmente alto . Nelle ultime 24 ore, infatti, la Asl ha ...... con una discesamarcata dell'incidenza tra gli over 20. Per gli under 12, che non hanno accesso alla vaccinazione, l'incidenza del virus ha cominciato a diminuire solo a partire da fine agosto, ...Il tasso di positività è appena dello 0,4%. 18, uno meno di ieri, i pazienti a stasera ricoverati nelle terapie intensive dell’Isola Nuovo calo di contagi in Sardegna, 32, e nessuna vittima nelle ulti ...I dati dell'AUSL Toscana Sud Est di oggi, sabato 25 settembre, hanno evidenziato 27 nuovi casi di positività al coronavirus SARS-CoV-2 in più rispetto a ieri nella provincia di Siena. Sono complessiva ...