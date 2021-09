Coronavirus in Italia | il bollettino del 25 settembre | 3 525 nuovi casi | i morti sono 50

Advertising

repubblica : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 25 settembre: 3.525 nuovi casi e 50 morti - repubblica : Coronavirus Italia, l'Iss: 'Meno contagi tra 12 e 19 anni, effetto vaccini' - vogue_italia : Gigi Hadid ha delle richieste per i fan. - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 3.525 nuovi casi e 50 morti nelle ultime 24 ore - FabiParraguezM : RT @Corriere: In Italia 3.525 nuovi casi e 50 morti. Il tasso sotto l’1% Bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Commenta per primo Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazionein. Attualmente positivi: 102.574 Deceduti: 130.653 (+50) Dimessi/Guariti: 4.423.988 (+4.451) Ricoverati: 3.978 ( - 64) di cui in Terapia Intensiva: 481 ( - 8) Tamponi: 91.122.631 (+...La pandemia in. Tutti i dati aggiornati die mondo Sono 3.525 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.797. Sono invece 50 le vittime in un giorno (ieri ...Con quelli di oggi diventano 4.657.215 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 102.574 (-982), le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono ...Ministero Salute, quasi 360mila i tamponi eseguiti. Scende ulteriormente tasso positività (1%) e numero ricoveri - picenotime.it - IT ...