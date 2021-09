Coronavirus Campania | il bollettino Regione di oggi 25 settembre

(Di sabato 25 settembre 2021) Ildelladi25. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. Ildi25Ildi: 342 positivi, 18.343 tamponi, 2 morti. LEGGI ANCHE –> Serena Rossi rinuncia al suo programma: la vedremo a Sanremo! Report posti letto su base regionale in. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 15 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 266 occupati. Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da L D su Vesuvius.it.

Torrechannelit : Coronavirus – 342 nuovi casi in Campania

Sono 342 i nuovi casi diemersi ieri indall'analisi di 18.343 tamponi, 2 i nuovi decessi. Sono 15 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva in, 266 i ...Sono 342 i nuovi casi diemersi ieri indall'analisi di 18.343 tamponi, 2 i nuovi decessi. Sono 15 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva in, 266 i ...Covid Italia, il bollettino di oggi 25 settembre 2021: nelle ultime 24 ore sono 3.525 i positivi ai test individuati, secondo i dati del ministero della Salute. Sono invece 50 i ...Sono 342 i nuovi casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, su 18.343 test molecolari e antigenici. I decessi sono 2. Dei 656 posti letto di ...