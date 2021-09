Convocati Verona, le scelte di Tudor per il Genoa (Di sabato 25 settembre 2021) Igor Tudor ha diramato la lista dei Convocati del suo Verona per la gara di stasera con il Genoa. Ecco l’elenco completo Il Verona, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato la lista dei Convocati per la partita con il Genoa. Ancora assenti Frabotta, Veloso e Ruegg, mentre torna a disposizione Sutalo: Portieri: Pandur, Berardi, Montipò. Difensori: Faraoni, Çetin, Casale, Ceccherini, Günter, Magnani, Dawidowicz, Šutalo. Centrocampisti: Barák, Lazovi?, Ili?, Bessa, Tameze, Hongla. Attaccanti: Kalini?, Caprari, Lasagna, Cancellieri, Ragusa, Simeone. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021) Igorha diramato la lista deidel suoper la gara di stasera con il. Ecco l’elenco completo Il, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato la lista deiper la partita con il. Ancora assenti Frabotta, Veloso e Ruegg, mentre torna a disposizione Sutalo: Portieri: Pandur, Berardi, Montipò. Difensori: Faraoni, Çetin, Casale, Ceccherini, Günter, Magnani, Dawidowicz, Šutalo. Centrocampisti: Barák, Lazovi?, Ili?, Bessa, Tameze, Hongla. Attaccanti: Kalini?, Caprari, Lasagna, Cancellieri, Ragusa, Simeone. L'articolo proviene da Calcio News 24.

