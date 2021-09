Conte: “Patto per l’Italia di Draghi? Non si può lavorare solo con Confindustria. Vanno coinvolti i sindacati e tutte le componenti del Paese” (Di sabato 25 settembre 2021) “Dobbiamo lavorare a un Patto che non sia solo con Confindustria, o con singole associazioni di categoria, ma anche con i sindacati, che io ho sempre coinvolto a tutto i livelli, con tutte le associazioni di categoria”. Così il leader del Movimento 5 stelle, a margine della passeggiata elettorale nel mercatino rionale di Fuorigrotta a Napoli, Giuseppe Conte ha risposto alla domanda di una giornalista sul rapporto tra gli imprenditori e Draghi: “Non si può tenere fuori dal dialogo e dalla rappresentanza del Paese, nessuna componente costituente” ha detto. “Questo mio itinerario per l’Italia- ha concluso- è volto a raccogliere più puntualmente e dettagliatamente i bisogni e le necessità del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) “Dobbiamoa unche non siacon, o con singole associazioni di categoria, ma anche con i, che io ho sempre coinvolto a tutto i livelli, conle associazioni di categoria”. Così il leader del Movimento 5 stelle, a margine della passeggiata elettorale nel mercatino rionale di Fuorigrotta a Napoli, Giuseppeha risposto alla domanda di una giornalista sul rapporto tra gli imprenditori e: “Non si può tenere fuori dal dialogo e dalla rappresentanza del, nessuna componente costituente” ha detto. “Questo mio itinerario per- ha concluso- è volto a raccogliere più puntualmente e dettagliatamente i bisogni e le necessità del ...

Advertising

fattoquotidiano : Conte: “Patto per l’Italia di Draghi? Non si può lavorare solo con Confindustria. Vanno coinvolti i sindacati e tut… - SofiaMa07413947 : Conte: “Patto? Non si può lavorare solo con Confindustria, coinvolgere tutti” - Carabagg10 : Lukaku è un ammazzacampionati, a patto che tu abbia in rosa giocatori da big match, perché se ti affidi solo a lui,… - infoitinterno : Conte: “Necessario patto sociale per la ripartenza del Paese” - infoitinterno : Conte: “Patto? Non si può lavorare solo con Confindustria, coinvolgere tutti” -