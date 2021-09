Consigli Fantacalcio 6^ Giornata Serie A: chi schierare gara per gara (Di sabato 25 settembre 2021) Ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 6^ Giornata di Serie A che inizierà con l’anticipo tra Spezia e Milan Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 6^ Giornata di Serie A: CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI Spezia–Milan. La sesta Giornata scatta dal Picco con l’ennesima variazione di modulo nei progetti di Thiago Motta. I pensieri Champions potrebbero anche sviare le menti rossonere, dunque gli Aquilotti, brillanti contro la Juve, potrebbero avere della carte da giocare. A cominciare dalle certezze Bastoni e Maggiore, i veri insostituibili tra i liguri, ma anche il talentino Antiste non va sottovalutato. Gyasi una ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021) Ritorna l’appuntamento con isulla 6^diA che inizierà con l’anticipo tra Spezia e Milan Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostrisu chi, e chi magari no, nella 6^diA: CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI Spezia–Milan. La sestascatta dal Picco con l’ennesima variazione di modulo nei progetti di Thiago Motta. I pensieri Champions potrebbero anche sviare le menti rossonere, dunque gli Aquilotti, brillanti contro la Juve, potrebbero avere della carte da giocare. A cominciare dalle certezze Bastoni e Maggiore, i veri insostituibili tra i liguri, ma anche il talentino Antiste non va sottovalutato. Gyasi una ...

Advertising

infoitsport : Consigli Fantacalcio, 3 portieri per la 6a giornata: è giunta l’ora di Perin? - infoitsport : Consigli Fantacalcio, 3 centrocampisti per la 6a giornata: Barella, la nostra scelta nel big-match - infoitsport : Consigli Fantacalcio, 3 attaccanti per la 6a giornata: Destro, magic moment! - infoitsport : Fantacalcio, sesta giornata Serie A: chi schierare e chi evitare, i consigli - infoitsport : Fantacalcio, sesta giornata: i consigli del dottor Supponenzo -