Conferenza stampa Mourinho: «Un privilegio giocare il derby, voglio che la squadra dia il massimo» (Di sabato 25 settembre 2021) L’allenatore della Roma José Mourinho ha parlato alla vigilia del derby contro la Lazio José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Lazio. COSA ASPETTARSI – «Giochiamo per vincere, dall’altra parte c’è una squadra che ha le nostre stesse ambizioni, quando usciamo dal campo viglio avere la sensazione che abbiamo dato il massimo». L’ASSENZA DI PELLEGRINI – «Di Pellegrini ce ne è sono uno. Io potevo anche dire che la partita di domani si è iniziata a giocare al 90° minuto contro l’Udinese. Ha tante doti importanti, però non commento e non vi dirò come andremo a giocare e come lo sostituiremo in campo. COSA MI HA COLPITO DI PIU’ – «Come la gente ha saputo stare ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021) L’allenatore della Roma Joséha parlato alla vigilia delcontro la Lazio José, allenatore della Roma, ha parlato inalla vigilia delcontro la Lazio. COSA ASPETTARSI – «Giochiamo per vincere, dall’altra parte c’è unache ha le nostre stesse ambizioni, quando usciamo dal campo viglio avere la sensazione che abbiamo dato il». L’ASSENZA DI PELLEGRINI – «Di Pellegrini ce ne è sono uno. Io potevo anche dire che la partita di domani si è iniziata aal 90° minuto contro l’Udinese. Ha tante doti importanti, però non commento e non vi dirò come andremo ae come lo sostituiremo in campo. COSA MI HA COLPITO DI PIU’ – «Come la gente ha saputo stare ...

