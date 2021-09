Conferenza stampa Italiano: «Bisogna essere più concreti. Bonaventura importante» (Di sabato 25 settembre 2021) L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia della partita contro l’Udinese Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta della Dacia Arena contro l’Udinese. CONCRETEZZA – «Questo è un aspetto che la Fiorentina deve migliorare in maniera molto veloce. Non puoi avere sei potenziali palle gol e non concretizzarle. Indirizzare le partite deve essere un nostro obiettivo. essere concreti ti permette di lavorare durante la partita in maniera diversa. Se avessi concretizzato nel primo tempo, non ci sarebbe stata la reazione veemente dell’Inter. L’approccio alle gare i questo momento è dei migliori e creare tanto è un nostro obiettivo. Ma le palle gol ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021) L’allenatore della Fiorentina Vincenzoha parlato alla vigilia della partita contro l’Udinese Vincenzo, allenatore della Fiorentina, ha parlato inalla vigilia della trasferta della Dacia Arena contro l’Udinese. CONCRETEZZA – «Questo è un aspetto che la Fiorentina deve migliorare in maniera molto veloce. Non puoi avere sei potenziali palle gol e nonzzarle. Indirizzare le partite deveun nostro obiettivo.ti permette di lavorare durante la partita in maniera diversa. Se avessizzato nel primo tempo, non ci sarebbe stata la reazione veemente dell’Inter. L’approccio alle gare i questo momento è dei migliori e creare tanto è un nostro obiettivo. Ma le palle gol ...

