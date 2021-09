Conferenza stampa Dionisi: «Bisogna voler vincere. Salernitana da non sottovalutare» (Di sabato 25 settembre 2021) L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato alla viglia del match contro la Salernitana Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ai microfoni di Sassuolo Channel ha parlato alla vigilia del match casalingo contro la Salernitana. vincere – «La partita di domani è diversa rispetto alle ultime dove sulla carta potevamo partire sfavoriti. Non dobbiamo vincere, dobbiamo voler vincere che è diverso. Dobbiamo scendere in campo con la determinazione giusto come per me c’è stata nella partita precedente, dove tante qualità le abbiamo messe in campo. Domani dobbiamo dimostrare a noi stessi che vogliamo, che vogliamo ottenere risultato, vogliamo far prestazione, vogliamo mettere i giocatori offensivi nelle condizioni di determinare. Vogliamo tante cose ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021) L’allenatore del Sassuolo Alessioha parlato alla viglia del match contro laAlessio, allenatore del Sassuolo, ai microfoni di Sassuolo Channel ha parlato alla vigilia del match casalingo contro la– «La partita di domani è diversa rispetto alle ultime dove sulla carta potevamo partire sfavoriti. Non dobbiamo, dobbiamoche è diverso. Dobbiamo scendere in campo con la determinazione giusto come per me c’è stata nella partita precedente, dove tante qualità le abbiamo messe in campo. Domani dobbiamo dimostrare a noi stessi che vogliamo, che vogliamo ottenere risultato, vogliamo far prestazione, vogliamo mettere i giocatori offensivi nelle condizioni di determinare. Vogliamo tante cose ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Mourinho: 'Pellegrini? L'arbitro ha fatto una ca..., non ho sbottato per il derby, avrebbe cacciato anche me' Commenta per primo Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore della Roma , José Mourinho ha presentato così il derby contro la Lazio che andrà in scena domani. SENSAZIONI - 'I numeri solo voi li conoscete, io non li conosco. Sono ...

Conferenza stampa Italiano: "Bisogna essere più concreti. Bonaventura importante" L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia della partita contro l'Udinese Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta della Dacia Arena contro l'Udinese. CONCRETEZZA - "Questo è un aspetto che la Fiorentina deve migliorare in maniera molto veloce. Non puoi avere sei ...

Dionisi conferenza stampa Sassuolo Salernitana: "Berardi ci sarà" LIVE Sassuolonews.net Cagliari, Mazzarri: "Ci serve del tempo" "Contro la Lazio ho visto un Cagliari compatto e propositivo - ha detto in conferenza stampa - ma per giocare come quella partita ci vuole lucidità. L'incognita è sempre quella delle gambe. Sono ...

Lazio-Roma, torna a disposizione | Anticipazione di Mourinho Il primo vero big match della stagione della Roma di José Mourinho ci sarà domani, quello contro la Lazio di Maurizio Sarri. I giallorossi arrivano al derby dopo la vittoria contro l’Udinese nel turno ...

