Concerti, richieste degli artisti: “Capienza al 100%, Green pass e mascherine per ripresa” (Di sabato 25 settembre 2021) Oltre 300 nomi del mondo dello spettacolo, uniti a promoter e associazioni di categoria, chiedono al governo che si valuti una riapertura totale entro il 31 ottobre 2021, "per non compromettere anche la stagione 2022". Oltre al certificato verde e ai dispositivi di protezione individuale, tra le proposte del settore anche la rilevazione della temperatura all'ingresso. Scartato l'obbligo vaccinale e no al distanziamento fisico Leggi su tg24.sky (Di sabato 25 settembre 2021) Oltre 300 nomi del mondo dello spettacolo, uniti a promoter e associazioni di categoria, chiedono al governo che si valuti una riapertura totale entro il 31 ottobre 2021, "per non compromettere anche la stagione 2022". Oltre al certificato verde e ai dispositivi di protezione individuale, tra le proposte del settore anche la rilevazione della temperatura all'ingresso. Scartato l'obbligo vaccinale e no al distanziamento fisico

Advertising

SkyTG24 : Concerti, richieste degli artisti: “Capienza al 100%, Green pass e mascherine per ripresa” - Paola30502511 : RT @AllMusicItalia: No al distanziamento e concerti con capienza al 100%: la conferenza stampa di Salviamo la musica live ha richieste molt… - SandraCeradini : RT @AllMusicItalia: No al distanziamento e concerti con capienza al 100%: la conferenza stampa di Salviamo la musica live ha richieste molt… - Birbalagatta2 : RT @AllMusicItalia: No al distanziamento e concerti con capienza al 100%: la conferenza stampa di Salviamo la musica live ha richieste molt… - lollo70bi : RT @AllMusicItalia: No al distanziamento e concerti con capienza al 100%: la conferenza stampa di Salviamo la musica live ha richieste molt… -