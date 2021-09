Comunali Roma | Grillo trasforma Raggi in gladiatrice | “Avanti con coraggio”

Advertising

ilriformista : Sono passate 24 ore e nessuno ha ancora rimosso la clamorosa svista. 'Povera Capitale e poveri soprattutto noi, suo… - CarloCalenda : Il numero di indecisi deriva anche dalla scarsissima attenzione dedicata dai media tv alle prossime elezioni comuna… - CottarelliCPI : Il presidente dell’Associazione presidi di Roma denuncia che molte scuole saranno chiuse, dopo due anni in DAD, per… - Milone50 : RT @ilriformista: Sono passate 24 ore e nessuno ha ancora rimosso la clamorosa svista. 'Povera Capitale e poveri soprattutto noi, suoi citt… - infoitinterno : Comunali a Roma, Beppe Grillo trasforma Virginia Raggi in gladiatrice (in polemica con Roberta Lombardi) -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Roma

La foto postata sui social: "Più in alto voli, tanto più piccolo sembra chi non può farlo" La sindaca diVirginia Raggi, candidata alle prossime elezioniper il bis, in veste di gladiatrice. E' il fotomontaggio postato sui social da Beppe Grillo. "Più in alto voli, tanto più piccoli ...Virginia, vai avanti con coraggio!', il tweet pubblicato dal fondatore del M5s con un fotomontaggio della sindaca di, candidata alle prossime elezioniper il bis, in veste di ...Grande festa a Crotone per l’arrivo della Route21, il giro dell’Italia in moto con i ragazzi Down organizzato dall’associazione Diversa-Mente di Verona e ideato da Gian Piero Papasodero, che nel capol ...Quattro per quattro: "evento outdoor" per l'Asl Roma 4, che andrà in "ritiro" in un Relais a 4 stelle per 3 giorni tra i Colli sul Velino. Un «Laboratorio di Gruppo in esterna» per circa 70 dirigenti ...