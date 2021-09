(Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Piazza della Libertà sarà l’immagine più rappresentativa della nuovanel mondo intero. Un luogo incantevole da cartolina, ma anche decisivo per il lavoro e lo sviluppo economico della città, grazie ai parcheggi e alle numerose attività sottostanti”. Lo ha dichiarato l’On.Dea margine di un’iniziativa con tutti i candidati delle liste a sostegno di Enzo Napoli riuniti a Piazza della Libertà per una foto di gruppo. “Questa piazza sarà la punta di diamante di una città che dovrà diventaredelnei. Il dragaggio del porto consentirà l’arrivo di tante navi da crociera, la realizzazione dell’aeroporto renderàpunto cruciale per i flussi turistici, ...

Advertising

anteprima24 : ** Comunali, Piero De Luca: '##Salerno capitale del turismo nei prossimi anni' ** - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Comunali Milano, la parabola di Bernardo da candidato eccellente a principe dei gaffeur [di Piero Colaprico] - angiuoniluigi : RT @repubblica: Comunali Milano, la parabola di Bernardo da candidato eccellente a principe dei gaffeur [di Piero Colaprico] - repubblica : Comunali Milano, la parabola di Bernardo da candidato eccellente a principe dei gaffeur [di Piero Colaprico] - genovatoday : Elezioni comunali Valbrevenna 2021: Michele Brassesco tenta il tris, Piero Nugai permettendo -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Piero

anteprima24.it

... coraggiosa e lungimirante che ci consente di superare la frammentarietà delle gestioni, ... Per chi lo desidera, al ritorno si farà tappa a Sanin Bagno per immergersi nel clima di festa ...'L'avvocato del popolo' torna in città per lee scalda ancora i cuori della gente: la piazza risponde alla chiamata. GUARDA I VIDEO E LE ... arriva alle 19.30 per tirare la volata a...Un focus dedicato alle elezioni Comunali di Napoli con un confronto sui temi principali della campagna elettorale con i candidati sindaco. A organizzarlo è stato il polo universitario Centro Studi Pie ...Cerimonia alla rotonda della Cittadella: porta il nome del grande medico, luminare di Ginecologia e Ostetricia ...