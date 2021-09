Comunali a Roma, Beppe Grillo trasforma Virginia Raggi in gladiatrice (in polemica con Roberta Lombardi) (Di sabato 25 settembre 2021) «Più in alto voli, tanto più piccoli sembreranno quelli che non possono farlo. Virginia, vai avanti con coRaggio!». Con queste parole il fondatore del M5s Beppe Grillo ha lanciato il proprio supporto all’attuale sindaca di Roma Virginia Raggi, alla ricerca di un secondo mandato in vista delle prossime elezioni Comunali del 3 e 4 ottobre. Oltre al fotomontaggio in cui la prima cittadina della Capitale viene raffigurata come una gladiatrice, tra le righe del post di Grillo viene lanciata una frecciatina implicita alla pentastellata Roberta Lombardi, attualmente assessora alla Transizione ecologica e alla trasformazione digitale del Lazio, che negli ultimi giorni aveva ... Leggi su open.online (Di sabato 25 settembre 2021) «Più in alto voli, tanto più piccoli sembreranno quelli che non possono farlo., vai avanti con coo!». Con queste parole il fondatore del M5sha lanciato il proprio supporto all’attuale sindaca di, alla ricerca di un secondo mandato in vista delle prossime elezionidel 3 e 4 ottobre. Oltre al fotomontaggio in cui la prima cittadina della Capitale viene raffigurata come una, tra le righe del post diviene lanciata una frecciatina implicita alla pentastellata, attualmente assessora alla Transizione ecologica e allazione digitale del Lazio, che negli ultimi giorni aveva ...

