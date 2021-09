Cobra Kai 4 | il nuovo teaser trailer della serie Netflix

(Di sabato 25 settembre 2021)ha condiviso undiKai 4 svelando la data di uscita dei nuovi episodisequel di Karate Kid.Kai 4 ha ora unche svela la data di uscita delle puntate: il 31 dicembre. Nel video presentato durante Tudum si vedono i protagonisti prepararsi al Torneo All Valley per provare a sconfiggere i giovani allenati dal malvagio John Kreese, situazione che ha portato i due ex rivali a unire le forze nonostante abbiano idee molto diverse. Negli episodi in arrivo a dicembre continuerà la storia di Daniel e Johnny, i personaggi interpretati da Ralph Macchio e William Zabka fin dai tempi dei film di Karate Kid - Per vincere domani, che ora dovranno unire le …

Advertising

NetflixIT : Daniel e Johnny possono lavorare insieme senza picchiarsi? Chissà. La stagione 4 di Cobra Kai arriva il 31 dicembre… - tfaddicted : RT @NetflixIT: Daniel e Johnny possono lavorare insieme senza picchiarsi? Chissà. La stagione 4 di Cobra Kai arriva il 31 dicembre. #TUDUM… - KelisCampos1 : Cobra Kai Gimmie Gimmie - Multiplayerit : Cobra Kai 4: data di uscita e trailer svelati da Netflix, manca poco - mentalremu : @LADY0FTHUNDER per quello che ho visto hanno annunciato un bel po' di nuovi prodotti, il trailer di st, una clip di… -

Ultime Notizie dalla rete : Cobra Kai

... l'evento live che Netflix ha organizzato per parlare di numerose e attesi film e serie TV come Stranger Things, The Umbrella Academy,, The Witcher, Bridgerton (ma anche qualche anime). ...Nel proseguo saranno trasmesse l'anteprima di Sandman e Vikings: Valhalla e la quarta stagione di. Verrà inoltre presentato il nuovo film Tyler Rake e gli amanti di Cowboy Bepop potranno ...Il finale della terza stagione di Cobra Kai ci aveva lasciato con il fiato sospeso per una situazione a dir poco esplosiva, gettando le basi per una quarta stagione che partirà con l'elemento ...Netflix ha annunciato data di uscita e trailer di Cobra Kai 4. L'arrivo della nuova stagione è dietro l'angolo.. Netflix, durante l'evento Tudum, ha svelato al mondo il trailer di Cobra Kai 4.