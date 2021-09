(Di sabato 25 settembre 2021) Perè un momento magico sul piano privato. La, nata grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip, nelle passate settimane ha comunicato ciò che in tanti aspettavano da tempo: l’di un bebè.si prepara a diventare mamma bis dopo la piccola Nina avuta da Francesco Sarcina mentre... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GFVIP2BestCast : Categoria coppie del #grandefratellovip #GFVIP Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia menzionati anche ieri sera da Alfo… - blogtivvu : Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro svelano il sesso del figlio in arrivo: coppia al settimo cielo! #gfvip #ciavarrini - IsaeChia : Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro rivelano il sesso del loro bebè! #gfvip - redazioneiene : La storia d’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia va a gonfie vele tanto che hanno annunciato l’arrivo di un… - Vamonluvi : Immaginiamo una conversazione tra Valentina e Clizia Incorvaia. La solitudine dell'essere umano come un'araba fenice #Gfvip -

Con queste parole, in cui fa riferimento alla figlia Nina, nata sei anni fa dal matrimonio con Francesco Sarcina, e all'attuale compagno Paolo Ciavarro,ha condiviso con i fan la ...aggiorna i fan sulla gravidanza: 'Mi sto trasformando' Missione quinto mese raggiunta, prosegue a gonfie vele la gravidanza di. L'influencer, protagonista del primo ...L’infiuencer è felicissima per il bambino che aspetta da Paolo Ciavarro. «Desideravo tanto dare un fratellino o una sorellina a Nina», ha detto lei, già mamma di una bimba avuta dall’ex Sartina. Clizi ...Clizia Incorvaia è incinta, aspetta un figlio dal compagno Paolo Ciavarro e non potrebbe essere più felice, tanto da documentare ogni dettaglio ...