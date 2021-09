Advertising

Clima, Vanuatu vuole parere della Corte internazionale di Giustizia

L'arcipelago diha annunciato l'intenzione di condurre una campagna per un approccio comune alla crisi climatica, rivolgendosi alla Corte internazionale di giustizia per ottenere un parere legale sulle ......raddoppiare gli stanziamenti per il, non usando mezze misure: ' Siamo a un punto di non ritorno '. GLI ALTRI ARCIPELAGHI A RISCHIO Diversi arcipelaghi dell'area del Pacifico, tra cui, ...L'arcipelago di Vanuatu ha annunciato l'intenzione di condurre una campagna per un approccio comune alla crisi climatica, rivolgendosi alla Corte internazionale di giustizia per ottenere un parere leg ...