Claudia Ruggeri pronta per una nuova avventura: top mini ed esplosivo (Di sabato 25 settembre 2021) La showgirl Claudia Ruggeri scatena la curiosità dei fan e infiamma i social con un nuovo post: alla stazione il top che indossa è mini Avanti un Altro si sta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 25 settembre 2021) La showgirlscatena la curiosità dei fan e infiamma i social con un nuovo post: alla stazione il top che indossa èAvanti un Altro si sta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

