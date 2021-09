Cittadella-Lecce, Serie B: pronostici, probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 25 settembre 2021) Cittadella-Lecce al “Tombolato” dalle 14.30, per la 6a giornata del campionato di Serie B 21-22. I padroni di casa vogliono riscattarsi dopo lo scivolone di Benevento, mentre i giallorossi, proseguire la propria ascesa in classifica. Ecco come le due formazioni potrebbero iniziare la gara. Statistiche, precedenti e curiosità di Cittadella-Lecce Ha masticato amaro Gorini nella trasferta di martedì scorso contro il Benevento, poiché la sua formazione è caduta rovinosamente per 4-1 (Acampora e tre volte Lapadula per i campani, Okwonkwo per i granata). La sua squadra, tuttavia, nelle prime 5 gare di campionato, ha saputo conquistare 9 punti (3 vittorie, 2 pareggi), per una squadra che sembra “allergica” ai pareggi. Il Lecce, invece, viene dall’ottima vittoria ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 settembre 2021)al “Tombolato” dalle 14.30, per la 6a giornata del campionato diB 21-22. I padroni di casa vogliono riscattarsi dopo lo scivolone di Benevento, mentre i giallorossi, proseguire la propria ascesa in classifica. Ecco come le duepotrebbero iniziare la gara. Statistiche, precedenti e curiosità diHa masticato amaro Gorini nella trasferta di martedì scorso contro il Benevento, poiché la sua formazione è caduta rovinosamente per 4-1 (Acampora e tre volte Lapadula per i campani, Okwonkwo per i granata). La sua squadra, tuttavia, nelle prime 5 gare di campionato, ha saputo conquistare 9 punti (3 vittorie, 2 pareggi), per una squadra che sembra “allergica” ai pareggi. Il, invece, viene dall’ottima vittoria ...

