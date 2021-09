Ciclismo | Mondiali Fiandre 2021 | programma | calendario | orari | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 25 settembre 2021) Tutto pronto per il Mondialedisu strada, di scena quest’anno nella regione belga delle. La manifestazione iridata si terrà da domenica 19 a domenica 26 settembre sulle strade di una regione che fa delun vero e proprio stile di vita. Come da tradizione i primi giorni saranno dedicati alle cronometro, con le ultime tre giornate che vedranno andare in scena le prove in linea. L’Italia si presenta al Mondiale a pochi giorni dagli Europei di Trento, dove la spedizione azzurra ha raccolto otto medaglie, di cui tre del metallo più pregiato. In tutto saranno 11 i titoli iridati in palio in Belgio.TV E– Idisaranno trasmessi intv sia dai ...