Ciclismo femminile | pagelle mondiali 2021 | Elisa Balsamo finalizzatrice di un’Italia da 10

(Di sabato 25 settembre 2021) L’odierna penultima giornata deidisu strada ha regalato grandissime emozioni., supportata dasemplicemente magnifica, ha sorpreso tutti e ha vinto il titolo iridato nella categoria donne Elite. Tra le juniores, invece, brilla la stella della britannica Zoe Backstedt. Di seguito andiamo a dare i voti alle protagoniste di giornata con le nostre. LEDELLA PENULTIMA GIORNATA DEIVOTO 10: Semplicemente letale.si dimostra freddissima nel finale e, dopo essere stata lanciata in modo perfetto dalle compagne, si esibisce in una volata devastante. L’arrivo che tira all’insù la ...

Dopo dieci anni, dal trionfo del 2011 di Giorgia Bronzini , l'Italia deltorna sul trono del mondo grazie a Elisa Balsamo . La 23enne nativa di Cuneo ha trionfato sulle strade di Lovanio , nelle Fiandre , battendo in volata la fuoriclasse olandese ...Un capolavoro tattico, ma anche di cuore , quello messo in strada dalle azzurre in Belgio. Lo schema era chiaro sin dalla vigilia: difficile, quasi impossibile, anticipare la volata, dunque l'...Trionfo della piemontese Elisa Balsamo nella gara in linea donne Elite ai Mondiali in Belgio. L’atleta cuneese ha battuto, in uno sprint a due, la favorita olandese Marianne Vos che ha conquistato la ...L’Italia del ciclismo femminile, dopo dieci anni, è tornata, oggi, sul tetto del mondo. Elisa Balsamo, sul tracciato fiammingo della rassegna iridata 2021, ha conquistato la maglia iridata al termine ...