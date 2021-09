Ciclismo femminile, Mondiali juniores 2021: Zoe Backstedt conquista il titolo iridata. Battuta in volata Kaia Schmid (Di sabato 25 settembre 2021) Zoe Backstedt trionfa nella prova in linea dei Mondiali di Ciclismo riservata alla categoria juniores femminile. La britannica è stata autrice di una gara da assoluta protagonista con un attacco coraggioso da lontano e in volata ha battuto la statunitense Kaia Schmid andando a conquistare l’oro. A chiudere il podio la tedesca Linda Riedmann, lontane le azzurre. La prima parte di gara è stata caratterizzata dall’attacco di un plotoncino che ha richiesto una grande sforzo da parte delle italiane per chiudere, il ricongiungimento a circa 50 chilometri dal traguardo. Kaia Schmid (Stati Uniti) e Zoe Backstedt (Regno Unito) dopo una serie di tentativi sono riuscite a prendere il largo a ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Zoetrionfa nella prova in linea deidiriservata alla categoria. La britannica è stata autrice di una gara da assoluta protagonista con un attacco coraggioso da lontano e inha battuto la statunitenseandando are l’oro. A chiudere il podio la tedesca Linda Riedmann, lontane le azzurre. La prima parte di gara è stata caratterizzata dall’attacco di un plotoncino che ha richiesto una grande sforzo da parte delle italiane per chiudere, il ricongiungimento a circa 50 chilometri dal traguardo.(Stati Uniti) e Zoe(Regno Unito) dopo una serie di tentativi sono riuscite a prendere il largo a ...

